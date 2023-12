Paven sender tanker til Betlehem ved midnatsmesse

Pave Frans opfordrede søndag til fred, da han satte gang i julefejringen med en messe i Peterskirken i Vatikanet.

Messen finder sted, mens kampene raser i Gaza.

- I aften er vores hjerter i Betlehem, hvor Fredens Prins endnu en gang afvises af krigens nyttesløse logik, af sammenstød, der selv i dag forhindrer ham i at finde plads i denne verden, sagde paven til de omkring 6500 troende, der var mødt op til den traditionsrige messe.

Paven nævnte på intet tidspunkt Israel eller Gaza, men han henviste flere gange til vold og krig.

Han argumenterede for, at retfærdigheden ikke kommer "fra en opvisning af magt". Jesus "eliminerer ikke uretfærdighed ovenfra ved brug af magt, men nedefra, ved at vise kærlighed", sagde paven.

- Han kommer ikke farende ind på scenen med ubegrænset magt, sagde han på italiensk.

Under en ugentlig bøn tidligere søndag sagde paven, at "vi er tætte på vores brødre og søstre, der lider under krigen - vi tænker på Palæstina, på Israel, på Ukraine".

25. december skal paven give sin særlige velsignelse, Urbi et orbi, fra Peterskirken. Under den nævner han sædvanligvis konflikterne rundt om i verden.

Hamas angreb Israel 7. oktober. Det kostede omkring 1200 mennesker - størstedelen civile - livet.

Hamas bortførte omkring 250 personer. 129 af dem er ifølge Israel stadig i Gaza.

Israel gengældte Hamas' angreb med vedvarende bombardementer og en landoffensiv i Gaza, hvor 20.424 personer - mange af dem kvinder og børn - er blevet dræbt ifølge Gazas Hamas-styrede sundhedsministerium.

Paven har flere gange fordømt angrebene på civile og den igangværende konflikt.

Mens krigen raser, er julefejringen i Betlehem, hvor kristne mener, at Jesus blev født, blevet aflyst.

I år er byen nærmest forladt. Få kirkegængere er der, og der er intet juletræ. Det sker, fordi ledere af kirken har besluttet at droppe "enhver unødvendig fejring" i solidaritet med borgerne i Gaza.

