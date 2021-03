Paven spreder håb før påske: I år er vi testet

Kun omkring 120 deltog i gudstjeneste i Peterskirken palmesøndag på grund coronarestriktioner.

Pave Frans ledede palmesøndag en gudstjeneste i Peterskirken, som var næsten tom på grund af coronavirus-restriktioner.

Paven mindede om, at det nu er anden gang, at påske kommer til at blive overskygget af corona-pandemien. Han opfordrede indtrængende alle til at være tæt på de fattige, og dem der er udsat for smerte og lidelser.

- Sidste år var vi chokerede. I år har vi været igennem mange prøvelser. Vi er blevet testet, sagde paven til de omkring 120 deltagere i gudstjenesten og de godt 30 kardinaler i kirken.

Næsten alle i kirken bar mundbind - med undtagelse af paven og koret.

I henhold til Biblen fejres palmesøndag til minde om Jesus' indtog i Jerusalem.

Den er navngivet ud fra evangeliernes beretning om, at folk strøede palmegrene foran Jesus, da han red ind i byen. Få dage derefter blev han korsfæstet.

En lang række restriktioner kommer til præge Vatikanet og Rom i forbindelse med påsken, som normalt er en stor festuge i den italienske hovedstad.

Blandt andet er den traditionelle stemningsfulde påskeprocession, Via Crucis, som finder sted ved Colosseum langfredag aften, og som ledes af paven, flyttet til Peterspladsen.

Italien er midt i en anden national nedlukning, som ifølge planen skal afsluttes efter påske.

Paven leder også gudstjenester skærtorsdag, langfredag, lørdag og påskedag, hvor han kommer med sit påskebudskab. Dette kaldes Urbi et Orbi - for byen og for verden.

Der er registreret 107.636 dødsfald med covid-19 i Italien under pandemien.

/ritzau/Reuters