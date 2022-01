Paven undlod at lede messe i Peterskirken nytårsaften

Pave Frans lod være med at lede taksigelsesmessen på nytårsaften i Peterskirken fredag, selv om han gav en prædiken.

I stedet for paven var det kardinal Giovanni Battista Re, som ledede den traditionelle lovsang "Te Deum".

- Paven ønskede kun at stå for prædikenen og besluttede sig for at lade kardinal Re lede gudstjenesten, oplyser Vatikanets talsperson Matteo Bruni efter messen fredag.

Afgørelsen ser ud til at være blevet taget, kort før at messen skulle begynde. Det vides ikke, hvad der ligger til grund for den.

Pavens stol blev flyttet, så den stod ved siden af alteret, lige før at messen begyndte. Paven fulgte liturgien stort set siddende.

Han gik derefter op på prædikestolen for at tale og opfordrede menigheden til at vise mere solidaritet og næstekærlighed under pandemien.

Her kom den 85-årige pave også ind på, at folks holdninger ifølge ham har ændret sig under pandemien.

- Mens de først følte, at alle var i samme båd, ser mange nu ud til at leve efter princippet om, at man skal redde sig selv, hvis man kan, sagde han.

Torsdag aflyste paven et besøg på Peterspladsen for at beskytte sig selv og andre mod coronavirus. Det er uklart, om pave Frans vil deltage i messen i Peterskirken nytårsdag.

Sidste år deltog pave Frans ikke i messen nytårsaften, fordi han havde problemer med sine ben. Med ved fredagens messe virkede han generelt sund og rask og kunne gå uden hjælp.

/ritzau/dpa