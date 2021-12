Paven: Vi forbigår krige i Yemen og Rom i tavshed

Paven siger i juletale på Peterspladsen, at verden må søge dialog i tid med smitte, hvor flere undgår det.

I sin årlige tale 1. juledag til troende på Peterspladsen i Rom begræder pave Frans, at blodige konflikter som i Syrien og Yemen "forbigås i tavshed".

Han opfordrer samtidig verden til at søge mere dialog i en tid med coronasmittte, der har gjort mennesker mere tilbøjelige til "at trække sig ind i sig selv".

- Lad os se på Irak, som stadig kæmper med at komme sig efter en langvarig konflikt.

- Lad os lytte til skriget fra børn, der vokser op i Yemen, hvor en enorm tragedie, der forbigås af alle, i stilhed har stået på i årevis, og som har ført til døde hver dag.

- Lad os tænke på det syriske folk, som i mere end et årti har mærket en krig, som har resulteret i mange ofre og et ukendt antal af fordrevne personer, siger paven i sin tale fra Peterskirkens balkon i et vådt og blæsende Rom.

1. juledag holder paven traditionelt sin tale, der kendes som "Urbi et Orbi" (til byen og verden).

/ritzau/AFP