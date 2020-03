Paven vil holde særlig velsignelse foran tom Peterspladsen

Paven opfordrer verdens kristne til at bede sammen onsdag middag og varsler særlig velsignelse fredag.

Pave Frans vil fredag i den kommende uge afholde en helt særlig velsignelse, der typisk ellers er forbeholdt jul og påske.

Det siger paven søndag i sin ugentlige bøn.

Pavens ugentlige bøn bliver både vist på livestream og på tv på grund af coronavirusudbruddet, der har særligt hårdt fat i Italien.

Det er den særlige velsignelse Urbi et orbi (for byen og for verden, red.), som paven fredag klokken 18 vil afholde. Det kommer til at ske foran en affolket Peterspladsen i Vatikanstaten, der ligger i den italienske hovedstad, Rom.

Peterspladsen er ligesom store dele af resten af Italien lukket ned i et forsøg på at begrænse spredningen af coronasmitte.

Paven opfordrer søndag desuden kristne over hele verden om onsdag middag italiensk tid at samles i en fælles bøn.

- Vi vil besvare viruspandemien med bønnens universalitet og med medfølelse og ømhed. Lad os forblive forenet, siger pave Frans.

Italien er det land, hvor flest personer med coronasmitte er omkommet.

Næsten 5000 smittede er døde i Italien under udbruddet. Det overgår Kina, der ellers oprindeligt var coronavirussets epicenter.

På verdensplan er godt 13.500 personer omkommet som følge af udbruddet.

Efter Italien og Kina har Spanien, Iran og Frankrig bekræftet flest dødsfald.

I Danmark er der i alt 13 dødsfald, som kan relateres til coronavirus. Det oplyser Statens Serum Institut søndag formiddag.

