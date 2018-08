Paven vil mødes med irske ofre for seksuelle overgreb

Efter undskyldning vil paven mødes med irsk ofre for seksuelle overgreb i Irland.

Pave Frans skal mødes med ofre for præster, der har begået seksuelle overgreb på børn, under sit besøg i Irland. Det oplyser Vatikanet tirsdag.

Paven besøger Irland den kommende weekend.

Mødet bliver dog ikke offentligt, og pressen bliver først informeret, når mødet har været afholdt. Det fortæller talsmand for Vatikanet Greg Burke.

Det sker for at give ofrene mulighed for selv at bestemme, om deres oplevelse.

Mandag udsendte paven en erklæring, hvori han udtaler, at den katolske kirke må forbedre indsatsen for at forhindre overgreb mod børn begået af præster og andre kirkeligt ansatte.

Samtidig skal den katolske kirke fjerne kulturen med at dække over hinanden, lyder budskabet.

/ritzau/Reuters