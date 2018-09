Paven vil undersøge overgrebsmistænkt biskop fra USA

Biskop Michael J. Bransfield fra West Virginia er mistænkt for seksuelt misbrug. Nu skal han efterforskes.

Pave Frans har beordret en undersøgelse af en amerikansk biskop, der beskyldes for seksuelt misbrug af voksne.

Det sker, efter at paven har accepteret biskoppens opsigelse.

Pave Frans mødtes torsdag med ledende medlemmer af den katolske kirke i USA for at drøfte skandalen. Den omhandler den 75-årige biskop Michael J. Bransfield fra bispedømmet Wheeling-Charleston i West Virginia.

Der forligger ingen detaljer om de specifikke påstande mod Michael J. Bransfield.

- Jeg lover at gennemføre en grundig undersøgelse for at finde frem til sandheden omkring de foruroligende beskyldninger mod biskop Bransfield, siger ærkebiskop William Lori fra Baltimore.

Han overtager bispedømmet Wheeling-Charleston, indtil der er fundet en afløser for Michael J. Bransfield.

Beskyldningerne mod den amerikanske biskop kommer midt i en verdensomspændende sexmisbrugsskandale i den katolske kirke.

Skandalen har ramt USA, Chile, Australien og Irland særligt hårdt. Og senest er Tyskland kommet med i rækken af lande, hvor omfattende seksuelt misbrug af børn er blevet afsløret.

Alene i USA har den katolske kirke brugt omkring fire milliarder dollar på kompensation og andre omkostninger i forbindelse med præsters overgreb mellem 1950 og 2015. Det skriver avisen The National Catholic Reporter.

Ifølge organisationen BishopAccountability.org er 6721 præster blevet beskyldt for seksuelt misbrug af mindreårige i USA mellem 1950 og 2016. Det er angiveligt gået ud over 18.500 ofre.

I Tyskland viser en undersøgelse af kirken offentliggjort i et magasin onsdag, at 1670 præster har misbrugt 3677 mindreårige, hovedsageligt drenge, i landet mellem 1946 og 2014.

Ledende biskopper fra alle dele af den katolske kirke er blevet indkaldt af pave Frans til et møde 21.-24. februar næste år.

På mødet skal biskopperne og paven diskutere, hvordan børn kan beskyttes mod seksuelle overgreb i katolske kirke.

/ritzau/Reuters