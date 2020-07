Pelosi fastholder sanktionskrav mod Rusland for Taliban-dusører

Nancy Pelosi vil straffe Rusland for rapporter om russiske dusører til Taliban for drab på amerikanere.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, fastholder krav om sanktioner mod Rusland.

Det siger Pelosi, efter at Kongressens ledere og formændene for efterretningsudvalgene torsdag var blevet orienteret af ledere af efterretningstjenester.

Orienteringen skete på baggrund af rapporter om, at den russiske regering har tilbudt militante fra Taliban dusører for at dræbe amerikanske soldater i Afghanistan.

Pelosi kommer ikke nærmere ind på, hvad der konkret er dukket op under orienteringen torsdag.

Men hun beskylder Det Hvide Hus for bevidst at have løjet med en udmelding om, at præsident Donald Trump ikke er blevet orienteret om efterretningen.

- Hvad end der sker, så må vi genoprette sanktioner og reagere straks, siger Pelosi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Onsdag sagde Pelosi første gang, at USA straks bør indføre sanktioner mod Rusland.

Tidligere på ugen skrev The New York Times, at Donald Trump allerede i februar modtog en skriftlig orientering om, at militante afghanere var blevet lovet russiske dusører for at dræbe amerikanske soldater.

Avisen skrev med henvisning til to unavngivne embedsmænd, at oplysningerne stod i en skriftlig version af en daglig briefing til præsidenten sidst i februar.

CNN bekræftede oplysningerne, men citerer kilder for, at oplysningerne blev givet til Trump "på et tidspunkt i foråret".

Trump har sagt, at han ikke fik oplysningerne, og Det Hvide Hus har hævdet, at de ikke blev givet til præsidenten, fordi de ikke var verificerede.

Onsdag gentog Trump, at han ikke var blevet fortalt om rapporter om Ruslands forsøg på at få Taliban til at dræbe amerikanske soldater.

Trump forlod torsdag et pressemøde, inden at journalister kunne nå at stille spørgsmål om sagen.

