Pelosi kræver sanktioner mod Rusland over dusør-rapporter

Nancy Pelosi vil straffe Rusland for rapporter om russiske dusører til Taliban for drab på amerikanere.

USA må straks indføre sanktioner mod Rusland som følge af rapporter om, at den russiske regering har tilbudt militante fra Taliban dusører for at dræbe amerikanske soldater i Afghanistan.

Det siger formanden for Repræsentanters Hus, demokraten Nancy Pelosi.

- Vi er nødt til at indføre sanktioner mod Rusland, og vi er nødt til at gøre det øjeblikkeligt, siger Pelosi onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kort tid efter Pelosis udmelding oplyser talskvinde for Det Hvide Hus Kayleigh McEnany, at cheferne for de amerikanske efterretningstjenester torsdag vil orientere Kongressens ledere og formændene for efterretningsudvalgene om de pågældende rapporter.

Tidligere på ugen skrev The New York Times, at præsident Donald Trump allerede i februar modtog en skriftlig orientering om, at militante afghanere var blevet lovet russiske dusører for at dræbe amerikanske soldater.

Oplysningerne kan undergrave den amerikanske præsidents forsikringer om, at han aldrig havde hørt om denne trussel, skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/