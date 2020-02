Pelosi river Trumps tale til nationen itu for rullende kameraer

Mens Trump modtager bifald for sin tale til nationen, river demokratisk topfigur en kopi af talen i stykker.

Det iskolde forhold mellem USA's præsident, Donald Trump, og formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, bliver endnu engang understreget. Denne gang under præsidentens imødesete State of the Union-tale natten til onsdag dansk tid.

Her river den højtstående demokrat en kopi af talen itu, mens præsidenten modtager bifald for talen.

Trump og Pelosi har ifølge demokraten ikke talt sammen siden midten af oktober.

Nancy Pelosi sad under talen, som Trump i høj grad brugte på at fremhæve egne sejre, lige bag præsidenten.

Da Trump ankom til talerstolen i Kongressen, rakte hun hånden ud til ham, hvilket præsidenten ignorerede eller ikke bemærkede.

Flere gange under talen langede præsidenten ud efter Demokraterne.

- Hvis vi ikke havde tilbagerullet tidligere administrationers fejlslagne økonomiske politikker, ville verden ikke være vidne til den her store økonomiske succes, sagde Donald Trump blandt andet.

/ritzau/