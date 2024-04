Pelosi stiller krav til Biden om stop for våbensalg til Israel

Den fremtrædende amerikanske politiker Nancy Pelosi fra Det Demokratiske Parti har skrevet under på et brev, hvori en gruppe politikere fra partiet opfordrer præsident Joe Biden til at afbryde våbeneksporten til Israel.

Brevet er blevet delt på det sociale medie X af Mark Pocan, som er valgt til Repræsentanternes Hus for Demokraterne.

Opfordringen kommer, i kølvandet på at et israelsk luftangreb dræbte syv nødhjælpsarbejdere fra ngo'en World Central Kitchen i Gazastriben - seks af dem var udlændinge.

- Vi opfordrer på det kraftigste til at genoverveje din nylige beslutning om at blåstemple en ny våbenpakke til Israel og til at tilbageholde den og enhver fremtidig våbenpakke, indtil en grundig efterforskning af angrebet er gennemført.

- Viser det sig, at angrebet har forbrudt sig mod amerikansk eller international lov, opfordrer vi dig til at tilbageholde disse pakker, indtil de rette holdes ansvarlige, lyder det i brevet.

Nancy Pelosi er blandt de mest fremtrædende politikere i Det Demokratiske Parti.

Inden Republikanerne genvandt flertallet i Repræsentanternes Hus, som er det ene af USA's to parlamentariske kamre, sad hun som formand i kammeret i fire år.

Inden da var hun mindretalsleder for sit parti i kammeret i samlet set 12 år.

/ritzau/