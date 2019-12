Pelosi: Vi er tæt på en ny handelsaftale med Canada og Mexico

Forhandlere fra USA og Canada skal tirsdag til Mexico for at få de sidste detaljer i handelsaftale på plads.

Amerikanske og canadiske embedsmænd flyver tirsdag til Mexico City for at arbejde på de sidste detaljer i en ny frihandelsaftale.

Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, siger mandag aften lokal tid, at hun forventer, at de sidste ændringer er på plads i aftalen mellem USA, Mexico og Canada inden tirsdag.

Hun håber dermed, at vejen kan banes for, at aftalen bliver godkendt af USA's Kongres inden årets udgang.

- Vi er tæt på. Vi er ikke helt færdige endnu, men vi er inden for rækkevidde, siger hun.

Præsident Donald Trumps administration og Demokraterne i Repræsentanternes Hus nærmer sig en aftale efter flere dages intense forhandlinger i Mexico.

USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, og seniorrådgiver i Det Hvis Hus Jared Kushner, der også er Trumps svigersøn, flyver efter planen til Mexico City tirsdag for at forsøge at få de endelige detaljer på plads.

De får selskab af den canadiske vicepremierminister, Chrystia Freeland, oplyser en talsmand for Freeland.

Mexico blev i juni i år det første af de tre lande til at godkende aftalen, USMCA, som skal erstatte den nuværende nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, fra 1994.

/ritzau/Reuters