Pence beordret til at vidne om samtaler forud for stormløb

En føderal dommer har givet tidligere vicepræsident i USA Mike Pence ordre om at vidne om samtaler, han havde med tidligere præsident Donald Trump forud for et dødeligt angreb på den amerikanske Kongres den 6. januar 2021.

Således har Pence fået at vide, at han skal svare på spørgsmål foran en storjury, der undersøger Trumps forsøg på at omstøde resultatet fra præsidentvalget i 2020, som han tabte til Joe Biden.

En storjury - eller en anklagejury, som den også kaldes - er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

Afgørelsen fra dommer James Boasberg ses som en stor sejr for anklagemyndigheden.

Det står ikke umiddelbart klart, om Pence planlægger at anke afgørelsen, eller hvornår han eventuelt skal vidne.

Under samme retsmøde afviste James Boasberg en separat anmodning fra Trump selv om at blokere Pences vidneudsagn.

Afgørelsen faldt mandag, men er først blevet offentliggjort tirsdag.

/ritzau/dpa