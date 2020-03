Pensioneret FBI-agent døde angiveligt i iransk varetægt

Familien til Robert Levinson har efter 13 år opgivet håbet om at se ham igen. Det sker efter ny information.

Den tidligere FBI-agent Robert Levinson, der forsvandt under mystiske omstændigheder i 2007, er død i iransk varetægt.

Det oplyser hans familie onsdag amerikansk tid.

- Vi har for nylig modtaget ny information fra amerikanske embedsmænd. Denne information har fået både embedsmændene og os til at konkludere, at vores vidunderlige mand og far døde, mens han var i iransk varetægt, udtaler Levinsons familie i en erklæring.

Familien tilføjer, at det er usikkert, hvornår eller hvordan Robert Levinson døde, men at det var før coronaviruspandemien, som har ramt Iran hårdt.

Robert Levinson er en af en række amerikanere, der er forsvundet i Iran, som er USA's ærkefjende. Men hans sag har været forvirrende og kompleks, ligesom at hans familie indtil nu har bevaret håbet om, at han stadig var i live.

Faren til syv forsvandt i marts 2007 på øen Kish ud for Irans sydlige kyst. Øen siges at have mere lempelige visumregler end resten af Iran. Det menes, at Levinson var i færd med at efterforske falske cigaretter.

Men i 2013 beskrev avisen The Washington Post, at Robert Levinson, der var pensioneret fra FBI, arbejdede for CIA og var på en uautoriseret mission for at indsamle efterretninger om Iran.

Hans familie beskyldte det iranske regime for "gentagne gange at lyve for verden" om Levinson.

- De, der er ansvarlige for, hvad der skete med Robert Levinson - inklusive dem i den amerikanske regering, der efterlod ham i mange år - vil i sidste ende mærke retfærdigheden ske fyldest for det, de har gjort, udtaler familien.

Den iranske regering har hele tiden fastholdt, at den ikke ved, hvad der er sket med Robert Levinson.

Meldingen om Levinsons død kommer, få uger efter at en amerikansk dommer fastslog, at Iran er ansvarlig for hans forsvinden.

/ritzau/AFP