Pentagon advarer om fortsat trussel ved Kabuls lufthavn

Truslen mod Kabuls lufthavn er stadig "reel" og "specifik". Det siger Pentagon-talsmand John Kirby på et pressemøde mandag.

- Vi befinder os på et særligt farligt tidspunkt lige nu, siger Kirby.

- Strømmen af trusler er stadig reel, den er stadig aktiv, og i mange tilfælde er den stadig specifik.

Tirsdag skal USA efter planen afslutte indsatsen med at evakuere titusindvis af amerikanske og afghanske statsborgere samt soldater fra USA's militær.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indtil videre er over 122.000 mennesker blevet fløjet ud fra Kabul, oplyser general Hank Taylor på pressemødet.

Af dem er 5400 amerikanere, tilføjer han.

Det er godt to uger siden, at den militante talibanbevægelse indtog den afghanske hovedstad.

Siden har amerikanske og andre udenlandske styrker været travlt beskæftiget med at evakuere såvel egne borgere som afghanere, der har arbejdet for regeringen eller for de udenlandske styrker.

Men i de seneste dage har området ved lufthavnen været ramt af angreb, som gruppen Islamisk Stat Khorasan hævder at stå bag.

Senest blev flere raketter med retning mod Kabuls internationale lufthavn skudt ned af et missilforsvar i de tidlige morgentimer mandag.

Afghanske medier har beskrevet, at raketterne blev affyret fra et køretøj.

Torsdag ramte et dødeligt angreb udført af en selvmordsbomber nær lufthavnen. Her blev 13 amerikanske soldater dræbt, mens langt flere civile afghanere også mistede livet.

Det er uklart, præcis hvor mange dødsofre der er efter torsdagens angreb. Men kilder i sundhedsministeriet har talt om mindst 170 afghanere.

Ofrene var blandt tusindvis af mennesker, der var samlet udenfor lufthavnen i håb om at komme med et fly ud af Afghanistan.

Mandag aften dansk tid er FN's Sikkerhedsråd samlet for at drøfte situationen i Afghanistan.

Diplomatiske kilder siger til nyhedsbureauet dpa, at rådets medlemmer planlægger at stemme om en resolution, der skal lægge yderligere pres på Taliban for at lade folk rejse ud af landet på sikker vis.

I et udkast til resolutionen er det også understreget, at FN skal have uhindret humanitær adgang, tilføjer kilderne.

/ritzau/AFP