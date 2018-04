Pentagon: Alle raketter ramte deres mål i Syrien

Rusland vil have USA og to allierede landes angreb fordømt i FN, og kalder det et angreb mod en suveræn stat.

Det amerikanske forsvarsministerium siger, at alle USA, Frankrig og Storbritanniens raketter ramte deres mål i Syrien lørdag.

Rusland hævdede tidligere lørdag, at det var lykkedes at nedskyde dusinvis af raketterne.

Rusland beder FN's Sikkerhedsråd om at fordømme de tre landes angreb på tre udvalgte mål.

Angrebene var gengæld for, hvad de tre vestlige lande siger var den syriske hærs angreb med kemiske våben mod byen Douma.

De tre lande brugte skibe, en ubåd og kampfly til at affyre 105 målsøgende raketter. De var rettet mod de tre anlæg i Syrien, som fremstiller kemiske våben.

Blandt målene var et videnskabscenter i udkanten af hovedstaden Damaskus.

Det fortæller den amerikanske general Kenneth McKenzie på et pressemøde i Washington.

Angrebene vil "i høj grad påvirke det syriske regimes evne til at udvikle, opstille og anvende kemiske våben i fremtiden", konstaterer han.

Der er intet, som tyder på, at russiske styrker i Syrien er blevet berørt af de tre vestlige landes angreb. Rusland støtter præsident Bashar al-Assads regime.

Ifølge general McKenzie blev ingen civile dræbt ved raketangrebene.

Klokken 17.00 dansk tid er et møde gået i gang i FN's Sikkerhedsråd om nattens angreb.

- Det er en aggression mod en suveræn stat, lyder det fra den russiske FN-ambassadør, Vassilij Nebensia.

USA, Frankrig og Storbritannien har udvist "en åbenlys foragt for folkeretten", siger han.

Men Rusland vil ikke få held til at få angrebet fordømt i Sikkerhedsrådet. USA, Frankrig og Storbritannien har alle vetoret i forsamlingen og afviser, at de bryder folkeretten.

Mens der bliver talt i FN, er inspektører fra OPCW, organisationen der overvåger forbuddet mod kemiske våben, på vej til Douma.

De vil forsøge at finde ud af, om der blev brugt kemiske våben mod civile sidste weekend, og hvem der affyrede dem.

Over 40 blev meldt dræbt ved angrebet i Douma, som på det tidspunkt stadig var under oprørernes kontrol.

/ritzau/AFP