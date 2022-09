Før en undersøgelse er gennemført, er det for tidligt at sige, hvem der kan stå bag lækagerne, siger Austin.

Pentagon-chef: For tidligt at spekulere i ansvar bag lækager

Det er stadig for tidligt at spekulere i, hvem der kan stå bag den formodede sabotage af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2.

Det siger den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, torsdag amerikansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Med hensyn til angrebet - eller skaderne på rørledningerne - så er der på nuværende tidspunkt mange spekulationer. Men helt ærligt så vil ingen være i stand til at fastslå med sikkerhed, hvad der er sket, indtil en komplet undersøgelse er gennemført, siger han på et pressemøde på Hawaii.

Chefen for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, tilføjer, at han onsdag drøftede hændelsen med sin danske kollega, forsvarsminister Morten Bødskov (S).

- Han påpegede over for mig, at der vil gå adskillige dage, før han kan få de rette folk til at se nærmere på lækagerne og på bedst mulig vis forsøge at fastslå, hvad der er sket, siger Lloyd Austin.

- Indtil vi får yderligere information eller er i stand til at foretage yderligere analyser, vil vi ikke spekulere i, hvem der kan være ansvarlig, tilføjer han ifølge Reuters.

Tidligere torsdag afviste den amerikanske præsident, Joe Biden, at svare på spørgsmål om lækagerne.

Under et besøg hos USA's nationale katastrofeberedskab, Fema, i forbindelse med orkanen Ians hærgen i delstaten Florida spurgte en journalist ind til lækagerne på Nord Stream-rørledningerne.

- Tror du, at Rusland er ansvarlig for det, der er sket med Nord Stream-rørledningerne, spurgte journalisten ifølge den norske avis VG.

- Lad os holde os til det her, okay?

- Vi er her for at tale om Amerika, svarede Biden.

En udtalelse fra Joe Biden i februar, før Rusland invaderede Ukraine, har ført til, at Rusland har krævet svar på, om USA har spillet en rolle i den formodede sabotage i Østersøen.

- Hvis Rusland invaderer ... Så vil der ikke længere være nogen Nord Stream 2, sagde Biden i februar ifølge VG.

De seneste dage har den russiske præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, antydet, at amerikanske virksomheder har haft en stor fortjeneste ved at sælge gas til Europa.

