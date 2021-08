Pentagon: Der var kun en bombemand ved Kabuls lufthavn

USA mener, at der kun var en enkelt eksplosion og en enkelt selvmordsbombemand bag angrebet ved lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, torsdag.

Det siger en talsmand for Pentagon, general Hank Taylor, på et pressemøde fredag.

I det kaos, der opstod i Kabul torsdag aften, er der kommet forkerte oplysninger frem, tilføjer han.

- Vi tror ikke, at der var en eksplosion i eller ved Baron Hotel, men at der var én selvmordsbomber, siger Taylor.

Torsdag aften var der oplysninger om, at Baron Hotel, der blandt andet bruges af udlændinge, også var ramt af et selvmordsangreb.

- Vi mener, at det er vigtigt at korrigere oplysningerne, tilføjer han.

Angrebet dræbte 13 amerikanske soldater og mindst 72 civile afghanere.

I Kabul siger en embedsmand fra det afghanske sundhedsministerium til tv-stationen CBS News, at mindst 170 civile afghanere blev dræbt ved angrebet.

Oplysningen er ikke bekræftet fra anden side.

Den militante bevægelse Islamisk Stat har taget skylden for det blodige angreb.

En selvmordsbombemand bragte en bombe til sprængning blandt en stor menneskemængde, der var samlet ved en af lufthavnens indgange.

Her har tusinder af afghanere ventet i de seneste uger i håb om at komme med et fly ud af landet.

General Taylor tilføjer, at der stadig er omkring 5400 mennesker i Kabul lufthavn, der venter på at blive evakueret. Det er lidt færre end tidligere.

Mens USA vil blive i Kabul lufthavn og fuldføre evakueringerne frem til 31. august, har en række andre lande afsluttet deres indsatser. Fredag har Italien og Schweiz meddelt, at de begge har afsluttet operationerne.

