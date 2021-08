Pentagon: Flere er ramt i eksplosion ved Kabuls lufthavn

En eksplosion har torsdag eftermiddag dansk tid fundet sted lige uden for lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Mindst 13 er dræbt og blandt dem er børn, siger en kilde i den militante bevægelse Taliban til nyhedsbureauet Reuters.

Flere Taliban-vagter er såret.

Det er endnu uklart, præcis hvad der er sket samt hvor mange ofre, der er tale om, eller hvilke nationaliteter, de har.

Amerikanske kilder siger til Reuters og tv-stationen CNN, at eksplosionen skyldes en formodet selvmordsbombe.

Eksplosionen ramte ved en af indgangene til lufthavnen, den såkaldte Abbey-port. Eksplosionen er sket, mens flere lande stadig er i gang med deres evakueringsindsats fra lufthavnen.

Pentagon-talsmand John Kirby bekræfter torsdag eftermiddag dansk tid på Twitter, at der er et ukendt antal tilskadekomne - dræbte eller sårede - ved lufthavnen.

Det fulde omfang af eksplosionen kendes heller ikke, og der er forskellige udlægninger af, hvad der er foregået.

Eksempelvis meddeleter Tyrkiets forsvarsministerium, at der var hele to eksplosioner. De oplysninger er ikke umiddelbart bekræftet fra anden side.

Tyrkiet er et af de lande, der fortsat har soldater til stede i Kabuls lufthavn. Ingen af dem er kommet noget til, meddeler ministeriet.

Eksplosionen finder sted, efter at en række lande har advaret dets borgere mod at nærme sig lufthavnen på grund af sikkerhedshensyn.

Blandt andre James Heappey, som er minister for briternes væbnede styrker, sagde tidligere torsdag, at man havde "meget, meget troværdige" efterretninger om planer om et angreb mod folk, der har forsamlet sig ved lufthavnen.

Af samme grund forsøger landene nu at afslutte deres evakueringsindsatser. En tysk sikkerhedskilde meddeler kort efter eksplosionen torsdag, at de tyske evakueringer fra Kabul er afsluttet.

Islamisk Stat er en af de militante grupper, der er aktive i Afghanistan. Den har tidligere gennemført blodige bombeangreb med mange ofre i Kabul og andre dele af Afghanistan.

