Pentagon: Kinesiske fly øver angreb mod amerikanske mål

Kina opbygger og moderniserer landets forsvar. Kina vil i 2050 have "et verdensklassemilitær".

Pentagon oplyser i en ny rapport, at kinesiske bombefly øjensynligt øver angreb mod amerikanske mål i Stillehavet.

Rapporten kommer også med detaljer omkring, at Kina er ved at ændre landets landstyrker til en militær kraft, som kan "kæmpe og vinde".

I den årlige rapport til Kongressen fra det amerikanske forsvarsministerium, som blev offentliggjort torsdag, er der fokus på Kinas tiltagende militære, økonomiske og diplomatiske vægt - og ikke mindst på landets stigende dominans i det sydøstlige Asien.

Når det gælder Kinas luftstyrker fastslår rapporten, at kinesiske bombefly bliver udviklet, så de har kapacitet til at ramme mål så langt væk fra Kina som muligt.

- Gennem de seneste tre år har Folkets Befrielseshær på kort tid udvidet de områder, hvor deres bombefly opererer, og flyenes besætning har fået erfaringer med at operere i kritiske maritime regioner.

De træner øjensynligt angreb på amerikanske mål eller på allierede landes mål, hedder det i rapporten, som lægger stor vægt på at beskrive, hvordan kineserne opererer over store områder.

I august 2017 fløje seks kinesiske bombefly gennem Myako Strædet sydvest for en række japanske øer. De fløj derefter for første gang mod nord og øst for Okinawa, hvor USA har udstationeret 47.000 amerikanske soldater.

Kina har igennem årtier opbygget og moderniseret landets forsvar, og de kommunistiske ledere har et erklæret mål om at have "et verdensklassemilitær" i 2050.

Præsident Xi Jinping gav sidste år ordre til, at militæret skulle styrkes og gøres i stand til at "udkæmpe og vinde krige".

De kinesiske bestræbelser har forstærket spændinger til nabolande og til USA, og der har været stadigt mere fokus på de territoriale grænser i regionen.

Kinas nye placeringer af våbensystemer i Det Sydkinesiske Hav er et forsøg på at true og tvinge sig frem. Denne politik står i stærk kontrast til indgåede aftaler om åbenhed i forholdet til USA, mener den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis.

Mattis siger, at Kina har opstillet en række forskellige militære våben - deriblandt missiler til sænkning af skibe, jord-til-luft missiler og elektronisk udstyr til at sabotere elektronisk kommunikation i Det Sydkinesiske Hav.

Her har Kina bygget på meget små øer og klippeskær, som er blevet militariseret trods løfter om ikke at bruge dem militært.

/ritzau/AF