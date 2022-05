Person dræber og sårer kinesere i kirke i Los Angeles

En person åbnede søndag aften dansk tid ild mod flere mennesker under en frokost i en kirke i det sydlige Los Angeles i den amerikanske delstat Californien.

En person blev dræbt, mens fire andre blev såret af skuddene.

Taiwans udenrigsministerium oplyser mandag, at ofrene, der alle er mellem 66 og 92 år, var kinesere af taiwansk oprindelse.

Hændelsen foregik ved en protestantisk kirke i byen Laguna Woods klokken 13.30 lokal tid (sent søndag aften dansk tid).

- Jeg hørte lyden af skud, fortæller en 72-årig til avisen Los Angeles Times. Da befandt han sig i kirkens køkken.

- Så hørte jeg to eller tre skud mere. Han skød bare på må og få. Jeg så folk falde eller kaste sig under bordet. Jeg vidste, at noget var helt galt. Så ringede jeg 911, siger han og henviser til nummeret på alarmtjenesten.

Politiet oplyser, at det har anholdt en mand i 60'erne af asiatisk oprindelse. Han mistænkes for at være gerningsmanden.

Det kom dagen efter et blodigt skyderi i byen Buffalo i staten New York. Her blev 10 mennesker dræbt, de fleste sorte. Ifølge politiet havde den 18-årige gerningsmand et racistisk motiv for sin forbrydelse.

Skyderiet i Los Angeles startede efter en gudstjeneste i kirken.

Det lykkedes kirkegængerne at overmande og binde gerningsmanden på hænder og fødder med en ledning. De fik fat i hans to våben, inden politiet nåede frem.

- Den gruppe kirkegængere udviste, hvad jeg vil kalde ekstraordinært heltemod, siger vicesherif Jeff Hallock fra Orange County.

- De forhindrede uden tvivl flere sårede og dræbte, mener han.

Politiet siger om sagen fra Buffalo, New York, at det havde været opmærksom på den 18-årige gerningsmand gennem længere tid. Han skulle desuden have offentliggjort et "racistisk manifest" på internettet.

/ritzau/AFP