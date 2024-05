Person er død efter voldsom turbulens på fly fra London

En passager på et fly fra luftfartsselskabet Singapore Airlines-fly er tirsdag død, efter flyet blev ramt af voldsom turbulens, skriver britiske BBC. Yderligere 30 passagerer er såret.

Flyet - et Boeing 777-300ER-fly med flynummer SQ321 - skulle flyve fra den britiske hovedstad, London, til Singapore mandag. Det blev omdirigeret og er landet i Bangkok omkring klokken 10 dansk tid tirsdag.

- Singapore Airlines kondolerer dybfølt over for den afdødes familie, lyder det i en udtalelse fra luftfartsselskabet på Facebook.

Der var 211 passagerer og 18 besætningsmedlemmer om bord på flyet.

- Vi samarbejder med de lokale myndigheder i Thailand for at få den nødvendige medicinske behandling, og vi sender et hold til Bangkok, som kan give al anden nødvendig assistance, lyder det videre på Facebook.

Det fremgår ikke af Singapore Airlines udtalelse, hvordan personen døde, eller hvor gammel vedkommende er. Det bliver heller ikke oplyst, hvilken tilstand de 30 sårede personer har.

Ifølge BBC har de thailandske myndigheder sendt ambulancer og et hold redningsarbejdere til lufthavnen.

Singapores transportminister, Chee Hong Tat, fortæller, at man vil give assistance til passagererne og deres familier.

- Jeg er meget ked af at høre om episoden om bord på Singapore Airlines fly SQ321 fra London Heathrow til Singapore, skriver han på Facebook.

/ritzau/