Personalet er coronaramt - militær hjælper Londons hospitaler

Der er akut mangel på personale på hospitalerne i Storbritanniens hovedstad, London.

Den yderst smitsomme coronavariant omikron er i omløb og betyder, at mange ansatte er syge og ude af stand til at arbejde. Derfor er militæret sat ind for at hjælpe.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

200 personer fra det britiske militær skal frem til udgangen af måneden hjælpe til på Londons hospitaler. Af de 200 er 40 læger, som skal tage sig af patienter.

De resterende 160 har ingen medicinsk uddannelse. De skal hjælpe med at tage imod patienter og sørge for at holde styr på lagre. De vil også foretage "basistjek", oplyser forsvarsministeriet ifølge The Guardian.

De første hjælpere fra militæret er allerede påbegyndt arbejdet.

Udmeldingen kommer, to dage efter at premierminister Boris Johnson har sagt, at han håber, at England kan klare den nuværende coronabølge uden nye restriktioner.

Han erkendte i samme ombæring, at dele af det britiske sundhedssystem vil føle sig "midlertidigt overvældet" af omikron.

Chris Hopson, chef for hospitalsgruppen NHS Providers, er glad for hjælpen fra militæret. Men han mener også, at det understreger den svære situation for sundhedssystemet.

- Det faktum, at vi er nødt til at bede om hjælp fra militærets læger og generelle personale understreger den store udfordring med arbejdskraft, som NHS (det britiske sundhedssystem, red.) oplever, siger han til The Guardian.

Han tilføjer, at også andre hospitaler i England kan få brug for hjælp fra militæret.

Militærpersonale har også tidligere under pandemien hjulpet på hospitaler i Storbritannien.

Over de seneste syv dage har Storbritannien registreret knap 1,3 millioner smittetilfælde. Det er en stigning på 29 procent sammenlignet med ugen forinden.

Det formodes, at smittetallet er langt højere. For det er ikke alle smittetilfælde, der bliver opdaget via test.

/ritzau/