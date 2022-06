To personer er døde efter skyderi i tysk supermarked

Et skyderi i Schwalmstadt har kostet to livet. Motivet er ukendt, men politiet har situationen under kontrol.

To personer er døde efter et skyderi i et supermarked i tyske Schwalmstadt.

Det oplyser det lokale politi tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En talsmand fra politiet siger ifølge det tyske medie Bild, at man endnu ikke kender angrebets nærmere omstændigheder.

- Motivet for forbrydelsen er ukendt indtil videre. Politiet er massivt til stede, og der er ikke nogen fare for befolkningen, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skyderiet skete omkring klokken 13.

Ifølge Reuters har den lokale avis HNA citeret et øjenvidne for, at en mand har skudt en kvinde og herefter sig selv i et Aldi-supermarked. Beretningen er tirsdag eftermiddag ikke bekræftet af officielle kilder.

Schwalmstadt ligger i delstaten Hessen i det centrale Tyskland knap 100 kilometer nordøst for den tyske storby Frankfurt.

Byen har omkring 8500 indbyggere, skriver Reuters.

/ritzau/