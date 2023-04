To personer fundet døde efter kollaps af Marseille-bygning

Ligene af to personer er blevet fundet i ruinerne af den bygning, der natten til søndag kollapsede i den sydfranske kystby Marseille.

Det oplyser det lokale brandvæsen tidligt på natten mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- På grund af situationens kompleksitet kommer bjærgningen til at tage tid, siger brandvæsnet.

Søndag var meldingen, at otte personer var savnet, efter at etageejendommen kollapsede tidligt på natten.

Fem personer kom ifølge AFP til skade i nabobygningen.

Repræsentant for den lokale justitsmyndighed Dominique Laurens konstaterede på det tidspunkt, at det da ikke var muligt med sikkerhed at fastslå, hvad der var årsag til ulykken.

Men en gaseksplosion var "klart" en af mulighederne.

Indenrigsminister Gérald Darmanin sagde kort forinden, at op mod 10 personer kunne ligge klemt under ruinerne - døde eller levende.

/ritzau/