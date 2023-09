To personer omkommet i busulykke med amerikansk skoleorkester

To personer er omkommet i den amerikanske delstat New York som følge af en busulykke. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I bussen var en gruppe skoleelever på vej hjem fra en tur med deres orkester, da bussen kom på forkert kurs på motorvejen.

Ifølge guvernøren i New York, Kathy Hochul, skyldtes hændelsen et ødelagt forhjul.

Undersøgelserne af bussen er dog endnu ikke færdige.

Det er to voksne kvinder, som er omkommet i ulykken. Flere andre passagerer er i kritisk tilstand.

En række andre passagerer har pådraget sig mindre skader og gik efterfølgende rundt på ulykkesstedet.

En Facebook-bruger ved navn Ray Eugenio har på det sociale medie oplyst, at hans barnebarn er blandt de sårede.

- Han var involveret i en meget alvorlig ulykke, og vi kender ikke omfanget af hans skader, lyder det i opslaget.

Facebook-profilen kan ikke verificeres af Reuters.

Ulykken fandt sted tidlig eftermiddag amerikansk tid nær byen Wawayanda 120 kilometer nordvest for storbyen New York nær grænsen til delstaten New Jersey.

Ifølge det lokale politi er dele af motorvejen nu spærret.

/ritzau/