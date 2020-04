Peru dropper kønsopdelt udgangsforbud efter en uge

I stedet for et kønsopdelt udgangsforbud indfører Peru regel om, at kun et familiemedlem må bevæge sig ud.

Peru har fredag valgt at droppe et kønsopdelt udgangsforbud efter blot en uge.

Landet havde i forvejen indført et generelt udgangsforbud for at sænke spredningen af det smitsomme virus.

Men en indskærpning af forbuddet sidste uge betød, at køn afgjorde, hvilke dage man måtte trodse udgangsforbuddet for at handle essentielle varer eller gå på apoteket.

Mænd måtte i den forgange uge kun gå ud mandag, onsdag og fredag. Kvinder måtte forlade deres hjem tirsdag, torsdag og lørdag. Men sådan fungerer det ikke længere.

I stedet står det nu i en bekendtgørelse, at kun "én person fra en familie kan bevæge sig uden for fra mandag til lørdag for at købe mad, medicin eller tage hånd om finansielle gøremål".

Ligesom med det tidligere udgangsforbud må ingen bevæge sig udenfor om søndagen.

Det kønsbaserede udgangsforbud mødte blandt andet kritik fra transkønnede, som mente, at det ville føre til diskrimination.

/ritzau/AFP