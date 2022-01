Peru forsøger af redde havfugle fra massivt olieudslip

Peru kæmper for at redde snesevis af havfugle, efter at 6000 tønder råolie er flydt ud i havet fra et raffinaderi nær hovedstaden Lima som følge af et vulkanudbrud i Tonga.

Flere end 40 fugle, herunder den beskyttede Humboldt-pingvin, er bragt til den zoologiske have Parque de Las Leyendas efter at være blevet reddet fra forurenede strande og naturreservater.

- Fuglenes prognose er uklar. Vi gør alt, hvad vi kan. Det er ikke nogen almindelig begivenhed, og vi gør vores bedste, siger biolog Liseth Bermudez.

Et hold af dyrlæger tager sig af fuglene, som blandt andet bliver vasket med særlige sæber for at fjerne den klistrede olie.

- Vi har aldrig set noget lignende i Perus historie, siger Bermudez.

- Vi troede ikke, at det ville være af denne størrelsesorden.

Det var et vulkanudbrud og en efterfølgende tsunami i østaten Tonga forrige lørdag, der har ført til det massive olieudslip nær Lima.

Perus præsident, Pedro Castillo, har erklæret hændelsen for en "miljømæssig katastrofe", efter at næsten en million liter råolie er løbet ud i havet.

Det skete, da et tankskib blev ramt af store bølger, da det aflæssede olie på et raffinaderi.

De usædvanligt høje bølger blev udløst af et undersøisk vulkanudbrud nær Tonga tusindvis af kilometer væk.

/ritzau/AFP