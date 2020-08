Peru genindfører udgangsforbud i hele landet fra søndag

Siden 1. juli har Peru ophævet flere coronarestriktioner, hvilket har medført en stigning i antal smittede.

Peru genindfører udgangsforbud fra søndag, efter at landet har registreret en fordobling af nye smittetilfælde.

Det oplyser præsident Martin Vizcarra onsdag lokal tid.

- Vi må tage et skridt tilbage i de restriktioner, vi har lempet. Fra søndag vender det nationale udgangsforbud tilbage, siger Vizcarra.

Præsidenten giver blandt andet familiesammenkomster skylden for de nye udbrud i landet. Derfor bliver sammenkomster også forbudt fra søndag.

Kun meget få personer, såsom hospitalsansatte, er undtaget udgangsforbuddet.

I april var der en kort overgang udgangsforbud i Peru i forbindelse med, at landet havde erklæret krisetilstand.

Et natligt udgangsforbud har eksisteret i Peru siden midten af marts, grænserne er stadig lukket, og skolegang er aflyst resten af året.

For seks uger siden lempede Peru på restriktionerne i forsøget på at få gang i økonomien, der har været hårdt ramt under pandemien.

Regeringen har onsdag også genindført den obligatoriske karantæne for indrejsende, der har været ophævet i 20 ud af 25 regioner siden juli.

Siden coronavirusset blev bekræftet for første gang i begyndelsen af året, har Peru registreret knap 490.000 smittede og 21.501 coronarelaterede dødsfald.

Det er det tredje hårdest ramte land i Latinamerika efter Brasilien og Mexico, der har henholdsvis tre millioner og knap en halv million smittede samt over 100.000 og 50.000 dødsfald blandt coronasmittede.

Globalt er der blevet registreret over 20 millioner smittede og 745.000 coronarelaterede dødsfald.

Der er dog stor forskel på, hvordan de enkelte lande har registreret coronadødsfald, og det er derfor svært at sammenligne én til én på tværs af landegrænser.

/ritzau/AFP