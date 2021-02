Peru har modtaget 40 ton beholdere med ilt til covid-patienter

I nogle tilfælde har pårørende til covid-19 patienter stået i kø i fire dage for at få fyldt iltflasker.

Peru har fra Chile modtaget en første forsendelse på 40 ton fyldte iltbeholdere, som skal anvendes til livgivende behandling af coronapatienter.

Mangel på ilt på de fleste sygehuse i Peru er gået ud over flere tusinde patienter.

- De først 40 ton ilt importeret fra Chile er allerede på vort territorium, skriver Perus præsident, Francisco Sagasti, på Twitter.

Han udtrykker taknemmelighed overfor nabolandet. Mangel på ilt på de fleste sygehuse i Peru er gået ud over flere tusinde patienter med covid-19.

- Vi sætter stor pris på vores søsternations vilje til at støtte os, skriver han og tilføjer, at der under krisen nu vil komme iltforsyninger hver uge fra Chile.

I nogle tilfælde har pårørende stået i kø i fire dage for at få fyldt deres iltflasker.

I februar er næsten 200 mennesker dagligt døde med covid-19 i Peru. Det er fire gange så mange som i december.

Peru har for øjeblikket op mod 100.000 med covid-19, viser officielle tal. Omkring 15.000 af de syge er indlagt, hvilket har sat Perus sundhedssystem under pres.

Peru har 33 millioner indbyggere. I alt er der blevet registreret 1,3 millioner smittetilfælde i Peru. Antallet af dødsfald med covid-19 er på over 45.000.

Tidligere på måneden blev landet rystet af skandaløse afsløringer, da det kom frem, at op mod 500 personer - heriblandt embedsfolk, flere ministre og en tidligere præsident - i smug var blevet vaccineret mod covid-19. Det var sket, før landets officielle vaccineudrulning overhovedet begyndte.

Landets præsident, Francisco Sagasti, sagde, at de mange personer havde "udnyttet deres position" til at blive stukket med den kinesisk producerede coronavaccine fra Sinopharm allerede i oktober.

Det var mere end fem måneder før, at myndighederne begyndte at vaccinere befolkningen 9. februar.

/ritzau/AFP