Peru passerer 10.000 virusdødsfald som det tiende land

Dagen efter at Peru begyndte genåbning, har landet passeret over 10.000 coronarelaterede dødsfald.

Over 10.000 personer i Peru er døde som følge af coronavirus under pandemien. Det oplyser sundhedsministeriet i landet torsdag ifølge AFP.

Peru er det tiende land i verden, som passerer 10.000 dødsfald. Det sker efter en stigning det seneste døgn på 185 dødsfald til totalt 10.045.

Antallet af smittede personer er samtidig opgjort til over 292.000.

Regeringen i Peru er denne uge begyndt at lempe på de nedlukninger, som tidligere er indført for at bremse spredning af virusset.

- Målet er at genoplive økonomien og skabe job, sagde Perus præsident, Martin Vizcarra, onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Over 240.000 virksomheder har modtaget økonomisk hjælp fra staten for at støtte dem i forbindelse med genåbningen, tilføjede præsidenten.

Genåbningen omfatter næsten stort set hele fremstillingssektoren, handelsvirksomheder og restauranter og butikker. Alle skal indrette sig efter de retningslinjer, som sundhedsmyndigheder har udstukket.

Peru var blandt de første lande i Latinamerika til at lukke samfundsaktiviteter ned. Det skete i midten af marts.

Blandt de latinamerikanske lande har kun Brasilien et højere dødstal end Peru. Brasilien passerede torsdag 60.000 dødsfald ifølge en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Blandt ofrene i Peru er 71 sundhedsmedarbejdere og 153 politibetjente, skriver AFP.

Blandt de seneste ofre er Santiago Manuin, der var leder af Awajun-folket, en af Perus oprindelige befolkningsgrupper. Han døde onsdag i en alder af 63 år.

Manuin var ifølge AFP internationalt anerkendt for sin kamp for at beskytte Amazonas-regnskoven og den indfødte befolknings rettigheder.

Da pave Frans i 2018 besøgte Peru og i den anledning mødtes med lederne af den oprindelige befolkning, var det Manuin, som overbragte paven en traditionel hovedbeklædning lavet af fjer.

/ritzau/