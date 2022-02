Peru udnævner fjerde premierminister på seks måneder

Perus præsident, Pedro Castillo, har taget sin fjerde premierminister i ed på blot seks måneder.

Således er landets justitsminister Anibel Torres blevet udnævnt til posten tirsdag lokal tid.

Torres er en af de få regeringsmedlemmer, der er forblevet tæt med Castillo, siden han tiltrådte som præsident i juli sidste år.

Premierministeren før Torres, den 63-årige Héctor Valer, sad på posten i kun fire dage.

Han blev væltet efter beskyldninger om vold mod sin datter og afdøde hustru.

Héctor Valers datter havde blandt andet beskyldt ham for at have slået og sparket hende "i ansigtet og på andre dele af kroppen" i politirapporter fra 2016.

Héctor Valer har afvist beskyldningerne og sagt, at politirapporterne var falske.

Præsidenten Pedro Castillos seneste regering manglede stadig at blive godkendt, ligesom den nye regering også skal godkendes af Perus kongres.

Den første premierminister under Castillos ledelse var en partileder fra den yderste politiske venstrefløj.

Han blev i oktober erstattet af en mere moderat politiker, inden Héctor Valer blev indsat tidligere denne måned.

Hverken Torres eller Castillo har udtalt sig i forbindelse med ceremonien tirsdag.

/ritzau/Reuters