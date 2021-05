Perus coronadødstal stiger fra 69.000 til 180.000

Når overdødeligheden medregnes, har Peru mere end dobbelt så mange coronadøde som hidtil antaget.

Perus regering opjusterer mandag antallet af coronadødsfald i landet fra 69.000 til 180.000.

Det sker, efter at regeringen har foretaget en fornyet gennemgang af tallene. Her er den overdødelighed, som Peru har oplevet siden begyndelsen af pandemien, medregnet.

- Vi mener, at det er vores pligt at offentliggøre denne opdaterede information, siger Perus premierminister, Violeta Bermudez, på et pressemøde.

Peru er et af de lande i Latinamerika, der har været hårdest ramt af pandemien.

Hospitalerne har været overfyldte, og det har været vanskeligt at skaffe iltflasker nok til de mange coronapatienter.

Eksperter har længe sagt, at det officielle dødstal i Peru var alt for lavt sat.

Overdødeligheden udregnes ved at se på antallet af dødsfald i en given periode og sammenligne med samme periode i tidligere år.

Peru, der har omkring 33 millioner indbyggere, har tidligere ligget helt i top på listen over lande med det højeste antal coronadøde per million indbyggere.

På nuværende tidspunkt ligger Peru nummer ti på denne liste, viser tal fra statista.com.

Men når opjusteringen er medregnet, vil Peru igen indtage den kedelige førsteplads foran Ungarn og Tjekkiet.

/ritzau/Reuters