Perus korruptionsanklagede ekspræsident overgiver sig i USA

Perus tidligere præsident Alejandro Toledo har fredag overgivet sig til amerikanske myndigheder i delstaten Californien.

Den 77-årige ekspræsident meldte sig selv i en føderal retsbygning i San José, hvor han blev overdraget til sikkerhedstjenesten US Marshals Service.

Det oplyser myndighederne.

Planen er, at han skal udleveres til Peru, hvor han er anklaget for korruption og hvidvaskning af penge.

Toledo har boet i eksil i USA i flere år. Han var præsident i Peru fra 2001 til 2006.

Han er efterlyst af peruanske anklagere, der efterforsker en omfattende skandale, der involverer det brasilianske byggekonglomerat Odebrecht.

Toledo, der har en doktorgrad fra Stanford University, er anklaget for at have taget imod millioner af dollar fra Odebrecht i bytte for særbehandling under bud på offentlige arbejdsopgaver.

Odebrecht er Latinamerikas største entreprenørselskab og genstand for det, der er blevet omtalt som verdens største korruptionsskandale.

Selskabet har tidligere erkendt, at det har bestukket præsidenter, premierministre og andre politikere i flere lande i både Latinamerika, Afrika og Europa i bytte for lukrative kontrakter.

De seneste år har Odebrecht samarbejdet med anklagemyndigheden i Peru og indgået en aftale om at lægge alt på bordet. Til gengæld har peruanske myndigheder lovet ikke at retsforfølge virksomheden eller dens ansatte.

Alejandro Toledo nægter alle anklager. Kendes han skyldig, risikerer han op til 20 års fængsel i Peru.

Nyhedsbureauet AFP bemærker, at fredagens overgivelse ligner starten på enden for Toledo.

Ekspræsidenten forlod sit hjem i Menlo Park fredag morgen lokal tid sammen med sin advokat og sin hustru, Eliane Karp, før han overgav sig til myndighederne.

Ifølge retskilder ventes udleveringsprocessen at vare mindre end en uge.

