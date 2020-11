Perus kongres stemmer for at afsætte præsident for korruption

I kongressen, hvor oppositionen har flertal, har mindst 87 medlemmer stemt for at fjerne præsidenten.

I en rigsretssag har kongressen i Peru mandag lokal tid stemt for at afsætte præsident Martín Vizcarra, der er beskyldt for korruption.

Kongressen, hvor oppositionen har flertal, opnåede således de 87 ud af 130 stemmer, der er nødvendige for at fjerne en præsident fra embedet.

Det er anden gang på få måneder, at oppositionen forsøger at få Martín Vizcarra afsat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ved en rigsretshøring i september stemte kun 32 for at fjerne Vizcarra fra embedet.

/ritzau/