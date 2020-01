Perus oppositionsleder skal tilbage bag tremmer

Politiker Keiko Fujimori har allerede siddet varetægtsfængslet i over et år i forbindelse med korruptionssag.

Perus højreorienterede oppositionsleder, Keiko Fujimori, skal tilbage i fængsel. Denne gang skal hun varetægtsfængsles i 15 måneder.

Det har den peruanske dommer Victor Zuniga tirsdag afgjort ved et retsmøde. Varetægtsfængslingen er ifølge dommeren et led i efterforskningen af en stor korruptionsskandale i Peru.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til onsdag dansk tid.

44-årige Fujimori er leder af partiet Fuerza Popular (FP), som led et stort nederlag ved weekendens parlamentsvalg i Peru.

Fujimori er anklaget for at have modtaget ulovlig partistøtte for 1,2 millioner amerikanske dollar fra det brasilianske entreprenørfirma Odebrecht.

Det skete angiveligt i forbindelse med hendes forsøg på at blive valgt som præsident i 2011.

Hun har allerede siddet varetægtsfængslet i 13 måneder i sagen, indtil hun blev løsladt i november.

Løsladelsen blev øjeblikkeligt anket af anklagerne, hvilket nu resulterer i, at politikeren skal tilbage bag tremmer.

- Dette er ikke retfærdighed. Det er en hetz, siger Fujimori om fængslingen i en video, der florerer på sociale meder.

Ifølge Fujimoris advokat vil hun appellere dommen.

Inden skandalesagen kom frem, var den 44-årige Fujimori en af Perus mest populære politikere.

Keiko Fujimori har to gange stillet op til præsidentvalget i Peru. Første gang i 2011 og senest i 2016. Hun tabte begge gange, selv om hendes FP-parti, som hun grundlagde i 2001, fik flest stemmer ved begge valg.

Hun er datter af tidligere præsident Alberto Fujimori, der er søn af japanske immigranter og var præsident i Peru fra 1990 til 2000.

Den 81-årige Alberto Fujimori sidder i fængsel for at have beordret to massakrer, der blev begået af dødspatruljer i 1991 og 1992.

