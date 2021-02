Perus politiske elite erkender at have sprunget vaccinekø over

Flere ministre samt Perus tidligere præsident har indrømmet, at de er blevet vaccineret før befolkningen.

487 personer - heriblandt embedsfolk, flere ministre og en tidligere præsident - er i smug blevet vaccineret mod covid-19 i Peru, før landets officielle vaccineudrulning overhovedet begyndte.

Det oplyste landets præsident, Francisco Sagasti, mandag aften lokal tid i en tale til nationen ifølge CNN.

Her sagde han, at de mange personer "har udnyttet deres position" til at blive stukket med den kinesisk producerede coronavaccine fra Sinopharm før tid.

Skandalen kom frem sidste tirsdag, da Perus tidligere præsident Martín Vizcarra bekræftede en historie om, at han og hans hustru blev vaccineret tilbage i oktober.

Det er mere end fem måneder før, at myndighederne begyndte at vaccinere befolkningen 9. februar.

Vizcarra forklarede sig med, at parret blev vaccineret som del af et klinisk forsøg. Men det afviser universitetet Cayetano Heredia, der stod for de pågældende forsøg med Sinopharm-vaccinen.

Vizcarra blev 9. november afsat af Perus parlament efter anklager om korruption.

Ifølge CNN er både Perus udenrigsminister og sundhedsminister blevet vaccineret før tid. De trak sig fra deres respektive poster i weekenden.

Perus sundhedsministerium har nu indledt en undersøgelse af, om flere embedsfolk og ministre er blevet vaccineret i det skjulte.

- Vi er rasende, og dette gør rigtig ondt. Disse folk, der udgjorde vores midlertidige regering, formåede ikke at opfylde deres pligt om at tjene befolkningen, sagde præsident Sagasti mandag.

Peru var i begyndelsen af pandemien et af de lande i verden, der registrerede flest dødsfald i forhold til befolkningens størrelse.

I dag ligger landet nummer 15 med 1349 coronarelaterede dødsfald per en million indbyggere.

Det viser tal den internationale statistikbank Statista.

Peru har i alt registreret 41.723 døde og over 1,2 millioner smittede under pandemien.

/ritzau/