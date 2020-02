Pete Buttigieg om føring i Iowa: Dette er en forbløffende sejr

Uanset hvad der sker nu, så er det foreløbige resultat fra Iowa en sejr for Buttigiegs kampagne, siger han.

Den håbefulde præsidentkandidat Pete Buttigieg kalder sin føring i Iowa "en forbløffende sejr".

Det siger han, efter at knap to tredjedele af stemmerne er optalt efter mandagens caucus i den vigtige delstat.

- Uanset hvad der sker herefter, så er det ubestrideligt, at det her er en forbløffende sejr for denne valgkampagne, dette kandidatur og den vision, som I alle har været en del af, siger den 38-årige demokrat til tilhængere i New Hampshire ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er i New Hampshire, at det næste primærvalg finder sted den 11. februar.

- Jeg har aldrig været mere sikker på vores kampagne og på vores hold, siger Buttigieg, der har kæmpet for den mere moderate fløj af Det Demokratiske Parti.

Efter mandagens valg i Iowa fører Pete Buttigieg i den foreløbige optælling snævert foran Bernie Sanders.

Således står den tidligere borgmester fra South Bend, Indiana, 38-årige Pete Buttigieg til at få 26,9 procent af stemmerne. Den venstreorienterede 78-årige senator Bernie Sanders fra Vermont står til 25,1 procent og den progressive senator fra Massachusetts Elizabeth Warren 18,3 procent.

Tidligere vicepræsident Joe Biden kommer ind på en skuffende fjerdeplads med 15,6 procent af de foreløbige stemmer, mens senator Amy Klobuchar fra Minnesota står til 12,6 procent.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Pete Buttigieg har ikke tilnærmelsesvis lige så mange års politisk erfaring som nogle af sine modstandere, herunder veteranen Bernie Sanders.

Til gengæld kan han være det friske pust, de demokratiske vælgere vil have, påpeger CNN.

Samtidig kan Pete Buttigieg potentielt blive den første homoseksuelle præsident i USA.

I 2015 meldte han i et indlæg i avisen South Bend Tribune ud til offentligheden, at han er homoseksuel, og i 2018 blev han gift med Chasten Glezman.

Buttigieg taler i øvrigt otte sprog. Foruden engelsk er det spansk, italiensk, fransk, arabisk, maltesisk, persisk og norsk.

Han lærte angiveligt norsk ved at læse bøger af den norske forfatter Erlend Loe på originalsproget.

