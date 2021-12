Pfizer giver delvis beskyttelse mod Omikron

Hvis man er vaccineret med vaccinen fra Pfizer, er man ikke lige så godt beskyttet mod coronavirus af Omikron-varianten som mod de andre varianter.

Det tyder ny forskning fra Det Afrikanske Institut for Sundhedsforskning (AHRI) på. Det skriver det amerikanske medie Bloomberg News ifølge Reuters.

Studierne er stadig i en tidlig fase, men Alex Sigal, forskningschef ved AHRI, siger, at et tredje stik med Pfizer-vaccinen kan gøre beskyttelsen mod Omikron bedre.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sagde sent tirsdag aften, at der ikke er grund til at tro, at vaccinerne ikke virker mod Omikron. Det sagde samtidig, at det ikke tyder på, at man bliver mere syg af Omikron end for eksempel Delta-varianten.

Per tirsdag var der fundet i alt 398 tilfælde af coronasmitte med varianten i Danmark. Den dominerende variant i Danmark er ellers Delta, som for alvor fik tag i landet i begyndelsen af 2021.

Direktør for Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum sagde tirsdag på et pressemøde, at Omikron "er løbet fra os".

Han peger på, at smitteopsporingen ikke længere kan stoppe smitten med den nye variant.

- Hvor smitten tidligere kom fra rejsende til Danmark, bliver over 90 procent nu smittet i Danmark, siger han.

Viggo Andreasen, som er lektor ved Roskilde Universitet med speciale i matematisk epidemiologi, sagde mandag til Ritzau, at tidlig forskning tyder på, at smitte med Omikron-varianten kun giver milde symptomer.

Han sagde dog på samme tid, at det er for tidligt at konkludere noget, da datagrundlaget om varianten er småt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skrev tirsdag på Facebook, at Omikron "spreder sig uhyggeligt hurtigt".

Hun skrev i samme ombæring, at hun forventede at indkalde til pressemøde om nye coronarestriktioner onsdag klokken 20.30.

/ritzau/