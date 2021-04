Pfizer vil levere 25 procent flere doser inden sommerferien

Frem til udgangen af andet kvartal vil Pfizer/BioNTech levere 250 millioner vaccinedoser til EU-landene.

Medicinalselskaberne Pfizer/BioNTech vil levere yderligere 50 millioner vaccinedoser i andet kvartal til EU-landene.

Det oplyser EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg er glad for at annoncere, at vi har lavet en aftale med BioNTech/Pfizer om endnu en gang skrue op for leveringerne af vacciner, siger hun.

I forvejen havde to selskaber lovet at levere 200 millioner vacciner i andet kvartal til EU. Det er altså 25 procent flere vacciner, end der hidtil er lagt op til at blive leveret.

EU-landene har købt vacciner samlet hos Pfizer/BioNTech, og de bliver fordelt til landene efter en nøgle, der tager højde for landets befolkningstal.

Meldingen om de større leveringer fra Pfizer/BioNTech kommer onsdag, hvor Danmark har skrottet brugen af AstraZeneca-vaccinen.

Det sker som følge af en formodning om en sammenhæng mellem vaccinen og sjældne tilfælde af blodpropper.

Skrotningen af AstraZeneca-vaccinen forsinker udrulningen af vacciner i Danmark, der derudover er hæmmet af, at Johnson Johnson-vaccinen er sat i bero - også på grund af mistanke om sjældne tilfælde med blodpropper.

Folketinget har sat det som en milepæl, når personer over 50 år er vaccineret med første stik.

Det forventes nu at være i sidste uge af maj, oplyser Sundhedsstyrelsen onsdag. Det er to uger senere end tidligere forventet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen forventes alle over 16 år i Danmark, der vil vaccineres, at være færdigvaccinerede den første uge i august. Det er også en udskydelse på to uger i forhold til før.

Det er ikke muligt at læse af vaccinationskalenderen, om de forhøjede leveringer fra Pfizer/BioNTech er inkluderet i Sundhedsstyrelsens seneste prognoser for vaccinationer i Danmark.

/ritzau/