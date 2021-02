Pfizer/BioNTech-vaccinen skal testes globalt på gravide

I alt 4000 frivillige skal teste Pfizer/BioNTech-vaccinens sikkerhed og effektivitet på gravide kvinder.

De to medicinalfirmaer Pfizer og BioNTech, der har udviklet en fælles coronavaccine, indleder nu en større test af deres vaccine på gravide kvinder.

Det oplyser selskaberne torsdag.

De har iværksat et globalt forsøg med 4000 frivillige, hvilket skal være med til at vurdere vaccinens sikkerhed og effektivitet på raske, gravide kvinder.

I årevis har bioetikere samt vaccine- og graviditetseksperter argumenteret for, at gravide kvinder skal indgå i de tidlige test af vacciner til brug under pandemier. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det skulle forhindre, at gravide skal vente lang tid, fra en vaccine er blevet sendt på markedet, til de rent faktisk anbefales at tage den.

Medicinalselskaber har dog fastholdt, at det er vigtigst først at sikre sig, at vaccinen fungerer hos den mere generelle befolkning.

/ritzau/