Philadelphia-borgere banker biltyv ihjel

I storbyen Philadelphia i USA har almindelige borgere ifølge politiet begået selvtægt og dræbt en mand.

Borgere i Philadelphia i USA har tilsyneladende begået selvtægt og slået en mand ihjel, efter at han havde stjålet en bil med tre børn i.

Det siger Jason Smith, politichef i Philadelphia, ifølge CNN.

- Jeg er ikke tilhænger af gadens retfærdighed. Jeg mener, at det hele skal foregå igennem os, når det gælder kriminelle handlinger, siger han.

Politiet har videooptagelser og forsøger at identificere de personer, der bankede den 54-årige biltyv ihjel.

Der er ikke foretaget anholdelser, siger Jason Smith.

Episoden fandt sted torsdag aften i storbyen i delstaten Pennsylvania.

Et forældrepar parkerede bilen med de tre børn og lod dem sidde i bilen, mens de gik ind for at handle.

Da faren og moren kom ud af butikken, så de deres bil med børnene køre væk. De spurtede efter den, og den måtte stoppe ved et lyskryds.

Her trak de biltyven ud af bilen, siger politiet ifølge CNN.

Biltyven angreb imidlertid faren og løb væk.

Men mennesker i nærheden så, hvad der skete, og greb ind. De fangede biltyven, der så fik så mange bank, at han ikke overlevede.

Politiet siger, at han blev erklæret død på Temple University Hospital i Philadelphia, skriver CNN.

Politiet siger, at de tre børn i bilen ikke kom noget til.

/ritzau/