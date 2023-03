Pickup kører ind i fodgængere i Canada og dræber to

To personer er døde, efter at en pickup mandag ramte adskillige fodgængere i Amqui i den canadiske provins Québec.

Ni andre er kvæstet.

Det oplyser provinsens politi ifølge CBC News.

Hændelsen fandt sted kort efter klokken 15.00 lokal tid foran et mikrobryggeri i den lille by.

Føreren af pickuppen, en 38-årig mand, flygtede fra stedet efter påkørslen, men meldte efterfølgende sig selv til politiet.

Han blev anholdt på politistationen i Amqui, oplyser en talsperson for politiet i Québec.

Det er uvist, om manden kørte ind i fodgængerne med vilje.

Gilles Turmel, der er talsmand for den lokale sundhedsmyndighed, fortæller, at der er udstedt en såkaldt kode orange på hospitalet i Amqui. Det betyder, at der er seks ofre eller flere.

Myndighederne har samtidig sendt krisepsykologer til gerningsstedet, fordi der er mange vidner, som er i chok, oplyser Gilles Turmel.

Tidligere på dagen oplyste politiets talsperson, at flere af ofrene har pådraget sig livstruende kvæstelser.

Der bor godt 6000 indbyggere i Amqui, der ligger i det østlige Québec.

I et interview med Radio-Canada fortæller medlem af Nationalforsamlingen for området Pascal Bérubé, at han har modtaget "meget foruroligende oplysninger" om hændelsen.

- Jeg har fået at vide, at der er dræbte. Og jeg er blevet informeret om kvæstede fodgængere, heriblandt børn, siger han til Radio-Canada ifølge CBC News.

Ifølge Québecs vicepremierminister, Geneviève Guilbault, er det for tidligt at sige, om føreren af pickuppen kørte ind i fodgængerne med vilje.

Vicepremierministeren siger til Radio-Canada, at hændelsen minder hende om det, der skete i Laval nær storbyen Montreal i februar.

Her kørte en bus ifølge politiet med vilje ind i en daginstitution og dræbte to børn.

På Twitter skriver Canadas premierminister, Justin Trudeau, at han føler med befolkningen i Amqui.

- Efterhånden som vi får mere at vide om de tragiske begivenheder, der har fundet sted, er de berørte mennesker i mine tanker. Tak til redderne for at handle hurtigt, modigt og professionelt, skriver han.

