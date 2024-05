Pige fik hørelsen igen efter kortvarig operation

En britisk pige på 16 måneder har fået hørelsen igen, efter at hun som den første er blevet behandlet med en ny banebrydende genterapi, rapporterer BBC og avisen The Guardian.

- Opal Sandys hørelse er nu næsten perfekt efter et banebrydende genetisk indgreb, som kun tog 16 minutter, hedder det om operationen, der ifølge læger markerer en ny æra for behandling af døvhed.

Da Opal Sandy blev født, var hun ude af stand til at høre på grund af auditiv neuropati, hvor det indre øre opfanger lyden korrekt, men har problemer med at sende lyden videre til hjernen. Det kan skyldes en genetisk fejl.

Med et kirurgisk indgreb, hvor der indsættes et drop med en kopi af det påkrævede gen, hvilket tog 16 minutter, kan pigen nu høre næsten normalt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pigens forældre var næsten lamslåede af overraskelse efter operationen.

- Jeg havde svært ved at tro det. Det var fantastisk, siger Opals mor, Jo Sandy.

Pigen fra Oxfordshire blev behandlet på Addenbrooke’s hospital, som er en af Cambridge universitets hospitaler.

Flere døve børn fra Storbritannien, Spanien og USA er ved at blive rekrutteret til operationer, som vil være tilladt for børn op til fem år.

Professor Manohar Bance, der er ørekirurg, og som har en ledende funktion i projektet, siger, at operationen gik endnu bedre end ventet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han siger, at der er brugt årtier på forskning og forberedelser.

Martin McLean, som er særlig rådgiver ved Det Nationale Selskab for Døve Børn i Storbritannien, siger at døvhed aldrig bør være en hindring for et godt liv og glæde i hverdagen.

I Oparals familie er der nu et nyt problem, da hendes ny yndlingshobby er at slå på gryder og pander med grydeskeer for at lave så meget støj som overhovedet muligt.

/ritzau/Reuters