Pigen bag kampen mod raceadskillelse i skoler i USA er død

Den sorte skolepige bag den skelsættende Brown v. Board of Education-sag, Linda Brown, er død 76 år gammel.

Linda Brown, pigen fra Kansas, som hjalp med at ophæve raceadskillelse i amerikanske skoler i begyndelsen af 1950'erne, er død. Hun blev 76 år.

Det oplyser The National Association for the Advancement of Colored People's Legal Defense Fund (NAACP), der førte an i den skelsættende højesteretssag.

- Linda Brown, den ledende anklager i milepæl-sagen Brown versus Board of Education, er død, skriver organisationen på Twitter mandag amerikansk tid.

- Som ung pige havde hun modet til at ændre vores land i en af de mørkeste tider i amerikansk historie. For det er vi hende evigt taknemmelige.

Familien Browns kamp mod systemet begyndte, da Oliver Brown forsøgte at tilmelde datteren Linda i en hvid skole nær familiens hjem i Topeka, Kansas.

Familien fik besked på, at Linda Brown var nødt til at gå i en skole for sorte, som lå længere væk.

Men i stedet vendte Oliver Brown sig mod domstolene for retfærdighed i en sag, der endte i USA's højesteret.

17. maj 1954 slog højesteret således enstemmigt fast, at det var forfatningsstridigt at adskille sorte og hvide børn, og derfor måtte adskillelse ikke finde sted.

- For 64 år siden satte en ung pige fra Topeka, Kansas, gang i en sag, der afsluttede raceadskillelse i offentlige skoler i USA, udtaler Kansas-guvernør Jeff Colyer i en erklæring.

- Linda Browns liv må huske os på, at ved at forsvare vores principper og tjene vores samfund kan vi i sandhed ændre verden. Lindas eftermæle er en afgørende del af den amerikanske historie, tilføjer han.

/ritzau/AP