Piger må droppe muslimsk klædedragt på første skoledag i Frankrig

Der bliver ikke gjort nogen undtagelser, når de franske skoler fra mandag skal håndhæve et nyt forbud mod den muslimske klædedragt abaya.

Mandag vender skoleeleverne i Frankrig tilbage til klasseværelserne efter en lang sommerferie, og ingen piger får lov at følge undervisningen, hvis de har valgt at iklæde sig den kjolelignende dragt.

Det understregede præsident Emmanuel Macron forleden forud for det nye skoleår under et besøg på en skole i Vaucluse-regionen i det sydlige Frankrig, skriver det amerikanske medie CNN.

Men lærerne og skoleinspektørerne kommer ikke til at stå alene med håndhævelsen af forbuddet. De vil få hjælp af de franske myndigheder, forsikrede præsidenten.

Og på landets gymnasier og fagskoler vil der være særligt personale, som har fokus på dialogen med de muslimske studerende.

Netop blandt de ældre elever og studerende ventes forbuddet at kunne skabe større udfordringer end i grundskolen.

Forbuddet mod abaya i de offentlige skoler blev vedtaget af Frankrigs regering i slutningen af august.

Landet havde i forvejen skrappe regler om, at religiøse symboler skal holdes ude af de offentlige skoler. Siden 2004 har det været forbudt at bære muslimske hovedtørklæder, kristne kors og jødiske kalotter i klasseværelset.

Mens hovedtørklæder er forbudt i skolerne, har abaya været en gråzone.

Abaya er en lang kjolelignende dragt med lange ærmer, som skjuler kroppen, armene og benene. Men den dækker ikke håret, halsen eller ansigtet. Den er udbredt blandt muslimske piger og kvinder især i Mellemøsten og Nordafrika.

Mens forbuddet er blevet rost af den politiske højrefløj i Frankrig, har det også udløst kritik fra venstrefløjen og fra forskere.

Nogle kritikere har ifølge Reuters fremført, at forbuddet mod abaya er målrettet en form for beklædning, som piger og kvinder bærer af mode- og identitetsmæssige årsager snarere end på grund af religion.

