Pilgrimme iført ansigtsmasker har indledt nedtonet hajj

Kun en lille brøkdel af de omkring 2,5 millioner pilgrimme, som normalt rejser til Mekka, er med i hajj i år.

Muslimske pilgrimme iført ansigtsmasker har onsdag indledt den årlige hajj, som er blevet stærkt nedtonet i forhold til normalt for at begrænse coronasmitte.

Alle skal holde halvanden meters afstand til hinanden. Det gælder både under bønner og andre religiøse ritualer samt i restauranter og i de telte, pilgrimmene bor i.

Den fem dage lange hajj, som er en af de fem søjler i islam, og som alle muslimer må gennemføre mindst en gang i deres liv, er normalt en af verdens største religiøse samlinger.

Men i år vil der kun være 10.000 deltagere. Det er en lille brøkdel af de omkring 2,5 millioner pilgrimme, som normalt rejser til Mekka på pilgrimsfærd.

Pilgrimme gik onsdag rundt om Kabaen, som er en sort kubisk bygning på en åben plads i en moské i Mekkas centrum. Af hensyn til smittefaren får pilgrimmene ikke lov at røre ved Kabaen.

Kun muslimer i Saudi-Arabien har fået lov at deltage. Men 70 procent af deltagerne er udlændinge, som allerede er i kongeriget. Medarbejdere skal sikre, at der ikke samles for mange mennesker på samme sted samme tid.

Deltagerne får målt deres temperatur, og en del af deltagerne er sundhedsansatte og sikkerhedsfolk, der har været smittet med coronavirus, men er blevet raske igen.

Saudi-Arabien er det land i Mellemøsten, der har meldt om flest smittede under coronaudbruddet - over 270.000 bekræftede tilfælde. 2789 mennesker er døde med coronavirus i landet.

Årets restriktioner er de strengeste, der er indført i Saudi-Arabiens nyere historie.

Saudi-Arabien er økonomisk trængt på grund af dramatiske fald i oliepriserne på grund af faldende efterspørgsel under pandemien.

/ritzau/AFP