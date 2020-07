Pilgrimme skal have maske på i Mekka i år

Muslimer på pilgrimsfærd må ikke røre ved Kabaen og skal holde afstand og have maske på under årets hajj.

Muslimer, der deltager i pilgrimsfærden i den hellige by Mekka i Saudi-Arabien i år, skal have ansigtsmaske på under hele færden.

Til forskel fra andre år, hvor op mod to millioner muslimer deltager, vil kun nogle få tusinde få lov at deltage i år.

Tiltagene er indført for at begrænse coronasmitte, meddeler myndigheder i Saudi-Arabien mandag.

I forvejen har kongedømmet besluttet, at man i år ikke tillader muslimer fra andre lande at rejse ind og deltage i hajj, som pilgrimsfærden kaldes.

Kun muslimer fra Saudi-Arabien vil få lov at deltage. Og det bliver altså med kraftige begrænsninger i antallet i år.

Medarbejdere skal sikre, at der ikke samles for mange mennesker på samme sted samme tid.

En del af de muslimer, der får lov at deltage i årets pilgrimsfærd, er sundhedsansatte og sikkerhedsfolk, der har været smittet med coronavirus, men er blevet raske igen. Andre er pilgrimme, der er på deres første hajj.

Alle skal holde halvanden meters afstand til andre. Det gælder både under bønner og andre religiøse ritualer samt i restauranter og i de telte, pilgrimmene bor i.

Af hensyn til smittefaren får pilgrimmene ikke lov at røre ved Kabaen, der er en bygning på Mekkas hellige område.

Saudi-Arabien er det land i Mellemøsten, der har meldt om flest smittede under coronaudbruddet - over 213.000 bekræftede tilfælde. Over 1900 mennesker er døde efter at være blevet smittet med virusset.

Årets restriktioner er de strengeste, der er indført i Saudi-Arabiens nyere historie.

Pilgrimsfærden begynder i slutningen af juli.

/ritzau/