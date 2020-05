Plan fra EU: Europa skal have markant mere natur

Europa kan ikke kræve, at andre dele af verden redder urskov, hvis EU ikke gør det selv, siger EU-kommissær.

På europæisk plan ligger Danmark på en sidsteplads, når det gælder omfanget af beskyttede naturområder, og en ny plan fra EU-Kommissionen bringer yderligere pres på de danske beslutningstagere.

EU-Kommissionen lægger onsdag op til, at ti procent af EU's areal skal være "strengt beskyttede naturområder".

I øjeblikket ligger Danmark ifølge eksperter på omkring en procent.

- Vi kan ikke kræve af andre dele af verden, at de skal redde deres urskov, hvis vi stadig ødelægger de få, vi har tilbage i Europa, siger EU's miljøkommissær, Virginijus Sinkevicius, på et pressemøde.

Som led i planen skal 30 procent af arealet i EU være naturområder, men i en mindre streng betydning.

Der lægges desuden op til, at der i 2021 efter en konsekvensanalyse vil kommende bindende mål for naturbeskyttelse.

Professor Carsten Rahbek, som forsker i biodiversitet ved blandt andet Københavns Universitet, vurderer, at det får store konsekvenser for EU - og især for Danmark.

- Det er en ny verden, som vi vågner op til. Vi vil blive udfordret på den danske selvforståelse om, at vi er førende. Jeg plejer at sige, at vi sidder bagerst i bussen, siger Carsten Rahbek.

Rahbek er formand for den danske styregruppe i det internationale biodiversitetspanel IPBES.

Ifølge flere eksperter og miljøorganisationer er kun 1 procent af Danmarks areal strengt beskyttede naturområder. Nogle vurderer, at andelen er endnu mindre.

- Det vil virkelig sætte Danmark under tryk. Man ved godt i Europa, at Danmark er bagstræberisk på det her, siger Carsten Rahbek.

/ritzau/