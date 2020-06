Plastikfund i landdyr på Antarktis skaber bekymring

Skrøbelige polare økosystemer, der i forvejen er truet af klimaforandringer, kæmper med ny stressfaktor.

Forskere har fundet mikroplastik i maverne på små leddyr, der lever i jorden, på Antarktis.

Det skaber bekymring om, at forurening af mikroplast allerede har fundet vej dybt ind i verdens mest afsides økosystem på landjorden.

Mens udbredelsen af mikroplast i verdens have allerede er kendt, siger forskerne, at dette er det første bevis på forurening af Antarktis' fødekæde på land.

- Plastik har fundet vej ind i nogle af de mest afsides fødenet på planeten, hvilket er en potentiel risiko for hele biotaen (den levende del af et økosystem, red.) og økosystemer, siger forskere bag fundet i tidsskriftet Biology Letters.

Forskerne fra et universitet i den italienske by Siena advarer om, at dette kan blive en ny stressfaktor for skrøbelige polare økosystemer, der i forvejen er truet af klimaforandringerne.

Plastikken polystyren blev fundet i leddyr med navnet den antarktiske springhale, der kan hoppe på samme måde som lopper, men som ikke er klassificeret som insekter.

De er en blandt få organismer, der har tilpasset sig Antarktis' barske forhold, og er ofte den dominerende art i regionen, der ikke er dækket af is.

Leddyrene blev fundet på øerne King George og South Shetland, og forskere mistænker menneskelig aktivitet i området som militærbaser og forskningsstationer for at have forurenet området med mikroplast.

Eksponering af mikroplast er associeret med sygdomsfremkaldende organismer og antibiotikaresistens hos mennesker.

/ritzau/AFP